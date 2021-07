Inter, Zhang perde quote in Suning: la proprietà nerazzurra scende al 32,03%

vedi letture

Prosegue il momento delicato per il gruppo Suning e dunque anche per la famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter. Suning.com ha comunicato come la quota di partecipazione di Zhang Jindong è scesa al 32,03%. Lo si apprende da Sina.com.