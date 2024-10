Live TMW Inter, Zielinski: "Eravamo sul 4-2, dovevamo vincere. Napoli squadra da battere? Sì"

Come ti sei trovato in questa posizione e quanti gol della Juve sono arrivati da errori del centrocampo?

"Ho giocato in questa posizione due-tre volte in nazionale, non è proprio la mia naturale però siamo in emergenza e il mister mi ha chiesto questa cosa, l'ho accettata e giocherò ovunque mi dirà il mister. Oggi potevamo fare qualcosa in più, abbiamo preso gol con troppa facilità e ci dispiace. Eravamo sul 4-2, dovevamo vincere".

Come vi spiegate i tanti gol subiti?

"Sul terzo gol dovevamo pressare di più e fare fallo, sappiamo che la Juve ha qualità e gamba, hanno giocatori che dribblano bene. Gli abbiamo concesso spazio e alla fine hanno pareggiato".

Napoli squadra da battere?

"Certo, ma siamo anche noi una grande squadra e faremo di tutto per vincere, per rendere felici i nostri tifosi interisti. Tutti vogliono vincere, hanno vissuto l'anno scorso delle cose bellissime e spero succeda. Tutte le squadre sono complicate da battere".

Due gol su rigore, quanto ti mancava segnare?

"Non mi mancava, ultimamente in nazionale ho fatto due gol. Magari potevo segnare con lo Young Boys, sicuramente stasera è stato bello fare due gol a un avversario così, in uno stadio pieno, con questa maglia. Ma conta la vittoria".

