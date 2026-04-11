Inter, Zielisnki: "Prima lo scudetto, poi alzeremo l'asticella e torneremo competitivi in Europa"

Il protagonista che non ti aspetti. Dopo una stagione complicata quest'anno Piotr Zielinski si è ripreso con forza l'Inter finendo con il diventare un perno imprescindibile del centrocampo di Christian Chivu. A 32 anni, di cui 15 giocati in Serie A, il polacco ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del nostro campionato e con 417 presenze è il quinto straniero con più apparizioni: "Posso raggiungere tranquillamente il podio", ha raccontato al Corriere dello Sport.

Zielinski ha toccato diversi temi, iniziando da un'analisi della stagione e dall'obiettivo Scudetto: "Faremo di tutto per vincerlo. Dopo la sosta, tra gli allenamenti e la gara contro la Roma, si è visto subito che qualcosa è cambiato. Sono tutti tornati con la giusta carica. E chi era reduce da una delusione con la sua nazionale, l’ha messa da parte. Prima della Roma ci siamo confrontati. Ci siamo detti che, per vincere davvero, avremmo dovuto cambiare la marcia e accelerare. Le delusioni in nazionale devono trasformarsi in carica supplementare per conquistare lo scudetto. Vincere è l'obiettivo che abbiamo in testa sin dall'inizio della stagione".

Infine, il polacco ha parlato anche del futuro suo e del club: "Prima il campionato, poi vogliamo alzare l'asticella. La squadra c’è. Il resto lo conosce solo la società. Io, sicuramente, tornerò con una grande voglia, forte finalmente di una preparazione al top che nelle ultime due estati non ho potuto svolgere. Il sogno ovviamente è essere più competitivi in Europa. Perché quest'anno non è successo? Non so, ma non abbiamo sottovalutato il Bodo. Nel ritorno, a San Siro, eravamo convinti di rimontare e invece… Purtroppo fa parte del calcio. Un anno fa siamo arrivati a vincere quasi tutto e alla fine non abbiamo raccolto nulla. Lasciamoci alle spalle la delusione europea e pensiamo ai due trofei che possiamo e dobbiamo sollevare".