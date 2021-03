Inzaghi dopo il tonfo 3-1 con la Juventus: "Per vincere qui serve la gara perfetta"

vedi letture

A Sky Sport parla Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo il ko 3-1 contro la Juventus. "Dispiace per l'andamento della gara, commentiamo un risultato che non ci sta. Questo è il calcio, abbiamo fatto una buona gara: una volta in vantaggio dovevamo cercare il secondo gol, abbiamo sbagliato, ma dobbiamo fare di più. Giocavamo contro la Juventus, per vincere qui, e sappiamo come si fa, serve la gara perfetta".

Su Immobile "Il momento no è per tutti. Abbiamo avuto il controllo della gara ma in certe partite devi essere perfetto. Mancano 12 partite, siamo in ritardo, recupereremo giocatori e punti giocando così".

Sui gol Juve "Siamo arrivati al 38' senza prendere un tiro. Il gol di Rabiot ha influito, poi c'è stata la traversa di Milinkovic ma non puoi concedere il secondo gol alla Juve. Palla nostra con otto sopra la palla. Dovevamo mantenere le coperture preventive, per vincere a Torino devi fare la gara perfetta".

Su Musacchio "Per noi è un problema senza Luiz Felipe e Radu. Ora stiamo provando alternative. Marusic ha fatto una grande partita, Lulic e Leiva finché stavano bene. Stavamo tenendo bene il campo, poi il secondo gol della Juve ha inciso. Siamo in ritardo, Marusic è in un ruolo nuovo, lo proviamo lì".

Sul Bayern "Vedendo in campo la Lazio, non siamo in sofferenza. Giocavamo con la Juve, dovevamo fare di più. Abbiamo risentito la sconfitta col Bayern, eravamo terzi e agli ottavi, ma sappiamo che è un periodo difficile. Per tutti. Fatichiamo ma non dobbiamo mollare, giocando così i risultati torneranno".