Inzaghi e la corsa al 4° posto: "Noi e l'Atalanta cerchiamo sempre di restare aggrappate al carro"

"la Lazio e l'Atalanta sono le squadre che cercano di restare sempre aggrappate al carro. Io penso che questa settimana ci sia servita soprattutto per analizzare dove siamo mancati contro il Bayern Monaco e contro il Bologna. Questi 2-3 giorni ci sono serviti per allenarci e per analizzare ciò che non è andato". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Come sta Immobile dopo il rigore sbagliato? Juve sarà distratta dal Porto?

"Con la Juventus abbiamo disputato sempre gare molto belle e anche domani entrambe penseremo solo al campo. Immobile sappiamo che giocatore è, era molto dispiaciuto dopo la gara di Bologna, ma io credo possa succedere a tutti. E' capitato ai più grandi e in questi giorni ha lavorato nel migliore dei modi, lui sa che per noi è molto importante".

