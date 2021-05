Inzaghi lascia la Lazio: 55 gol in 196 presenze. 108 vittorie su 197 panchine in A

55 gol in 196 presenze. Uno Scudetto, tre volte la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana due e anche la Supercoppa europea. Simone Inzaghi, della Lazio, è stato un’icona da calciatore. Ma quel che più conta, oggi che ufficialmente lascia i biancocelesti e domani diventerà il nuovo allenatore dell’Inter, è ciò che ha fatto dopo. In panchina: un buon attaccante, uno dei migliori tecnici del panorama italiano negli ultimi anni. Altro che Inzaghino. Arrivato prima da traghettatore e rimasto per il no all’ultimo di Bielsa, Inzaghi ha guidato i biancocelesti, l’unica squadra allenata finora in carriera, in 251 occasioni, di cui 197 in Serie A. 134 le vittorie (108 in campionato), con una media punti in A di 1,81 a partita.