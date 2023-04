Inzaghi: "Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Ma lavoriamo sempre per il bene dell'Inter"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League: "Penso che sia un grande traguardo per tutta l'Inter e sono contento per la squadra e per i ragazzi. In un calendario folle siamo in semifinale di Champions e Coppa Italia. Qualificazione strameritata, siamo stati bravi contro una squadra di valore. L'Inter oggi ha fatto un grande primo tempo e nel secondo tempo abbiamo gestito".

Cosa vuol dire un derby in semifinale di Champions?

"Sarà uno stimolo in più, sappiamo cosa rappresenta un derby. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, abbiamo tantissimi obiettivi ma adesso ci godiamo una serata così. Ai sorteggi di agosto sembrava una cosa lontana. Adesso vogliamo giocarcela".

Spesso è in discussione, ma tira fuori sempre il meglio quando le critiche aumentano.

"Si cerca di lavorare per il bene dell'Inter e per i nostri tifosi. Le critiche ci sono e ci saranno sempre ma è giusto valutarle nel modo migliore".