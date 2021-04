Inzaghi, rinnovo con la Lazio ad un passo: già domani la firma sul nuovo contratto?

vedi letture

Il momento è di quelli da assaporare avidamente: ieri Simone Inzaghi ha centrato l'ottava vittoria casalinga consecutiva in campionato con la sua Lazio, eguagliando un'impresa che in passato riuscì soltanto ad Eriksson e a Maestrelli. La sua storia in biancoceleste è cambiata di nuovo nelle ultime settimane, dopo il saliscendi degli scorsi mesi sul tema rinnovo. La firma sul nuovo contratto, adesso, sembra davvero in arrivo. E chissà che non accada proprio domani, suggerisce Il Messaggero, nel giorno del quarantacinquesimo compleanno del tecnico biancoceleste.