Inzaghi sul Milan: "Può vincere lo Scudetto anche grazie alla probabile eliminazione Champions"

Contento per la rinascita del Milan? Una domanda a cui ha risposto, tramite la Gazzetta dello Sport, l'attuale allenatore del Brescia Filippo Inzaghi: "Molto. Faccio i complimenti a Maldini, Massara e Pioli. Può vincere lo scudetto: la quasi sicura uscita dalla Champions League, per la quale sono dispiaciuto, potrebbe essere un vantaggio, come accadde all'Inter l'anno scorso. Mi lasci fare un applauso ai ragazzi della Curva Sud per la meravigliosa coreografia del derby: so di cosa sono capaci".