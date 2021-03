Italia da record: 24 gare utili di fila, a Vilnius Mancini può raggiungere Lippi

Roberto Mancini come tecnico della Nazionale è a quota 24 gare utili consecutive, di cui solamente quattro come amichevoli. A Vilnius, in Lituania, il tecnico può arrivare alle 25 di Lippi dal 2004 al 2006. C'è davanti solamente Vittorio Pozzo, a 30. Ottima anche la differenza reti, +52, mentre in 17 partite su 29 totali non ha subito gol. Solo tre le reti subite nelle ultime 14 gare.