Italia, dal 2023 inizia l'era Adidas. Nelle casse della FIGC poco meno di 40mln all'anno

L'exploit in campo dell'Italia di Roberto Mancini sta facendo felice anche la tesoreria della FIGC. Come ricorda La Stampa dal 1° gennaio 2023 la Nazionale abbandoneranno lo storico sponsor tecnico Puma per passare ad Adidas con verserà nelle casse della Federcalcio una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro all'anno. Incasso, questo, che si avvicina molto al doppio di quanto garantito finora da Puma.

Un accordo che porterà l'Italia sul terzo gradino del podio in Europa fra le Nazionali più pagate dai rispettivi sponsor tecnici dove al primo posto c'è la Francia che incassa 51 milioni di euro l'anno dalla Nike e la Germania con 50 dalla stessa Adidas.