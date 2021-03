Italia, oggi Mancini verifica le condizioni di Barella. La probabile formazione per la Lituania

Ieri l’ultimo giro di tamponi in casa Italia sono risultati negativi. Grifo è già rientro in Germania per problemi di quarantena legati al suo eventuale viaggio in Lituania mentre stamattina, quando l’Italia volerà a Vilnius, Verratti e Florenzi rientreranno a Parigi, entrambi per problemi fisici. Per altro Mancini - sottolinea il Corriere dello Sport - non ha intenzione di mandare in campo nella terza partita chi ne ha già giocate due. Usciranno dunque, oltre ai due “francesi”, anche Donnarumma, Bonucci, e Insigne. Oggi il ct verificherà le condizioni degli acciaccati Barella (per completare il reparto, molto dipenderà da lui) e Belotti. Si va verso un’Italia con Sirigu in porta, Toloi a destra e la conferma di Acerbi e Spinazzola in difesa. A metà campo rientra Lorenzo Pellegrini. Locatelli potrebbe tornare centrale. In avanti la situazione è fluida. Immobile resta il candidato principale al ruolo di centravanti.