Italia, prima storica vittoria in Bulgaria. Ma l'ultima sconfitta risale a quasi 40 anni fa

vedi letture

La vittoria di questa sera dell'Italia è a suo modo storica, perché è la prima che gli Azzurri sono riusciti ad ottenere in Bulgaria. In precedenza la Nazionale aveva raccolto soltanto quattro pareggi e due sconfitte in terra bulgara. L'ultimo k.o. risale al lontano 1991, in amichevole a Sofia: allora la Bulgaria si impose per due reti a uno, in un match che vide tre espulsi, compreso l'attuale capo delegazione Luca Vialli.