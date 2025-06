Italia, ufficialmente partita la caccia al nuovo CT: perché Ranieri è il grande favorito

Questa sera Luciano Spalletti siederà per la 24esima e ultima volta sulla panchina della Nazionale. Ieri pomeriggio, nella conferenza stampa della vigilia, ha annunciato l'esonero che Gabriele Gravina gli aveva comunicato la sera prima. Avrebbe preferito continuare, ma quando ha saputo del benservito ha accelerato i tempi. La FIGC voleva rimandare tutto a dopo la sfida contro la Moldova, ma Spalletti che da domani non sarà più pagato dalla Federazione ha voluto mettere subito le carte in tavola. Una mossa che costringe ora la Federazione a giocare a carte scoperte sulla scelta del suo successore.

Già subito dopo la gara contro la Norvegia s'era capito che il vento era cambiato. Musi lunghissimi e nessun commento tanto che all'indomani era diventato chiaro che l'avventura di Spalletti fosse giunta al capolinea. Ma chi al suo posto? Subito è emersa la candidatura di Claudio Ranieri. Sui social, soprattutto nella testa di chi dovrà prendere questa decisione.

Claudio Ranieri in questo momento è la prima scelta per tanti motivi. Intanto perché è un allenatore al di là del bene e del male. Benvoluto da tutti, esperto e carismatico. E poi a Roma nell'ultima stagione ha dimostrato di saper risolvere una situazione molto simile a quella che oggi s'è venuta a creare in Nazionale. Altro dettaglio molto importante: lui e la Federazione ragionano su un accordo fino alla prossima Coppa del Mondo. Non oltre. Mentre dall'altro lato Stefano Pioli forte di una trattativa con la Fiorentina di anni di contratto ne chiede tre.

La trattativa non è chiusa, non potrebbe esserlo perché Ranieri è oggi consulente della famiglia Friedkin e sta valutando un doppio incarico. Dall'altro lato la FIGC preferirebbe di no, ma al momento ogni scenario è aperto. Ranieri è colui che nelle ultime due settimane ha portato avanti la trattativa tra la Roma e Gian Piero Gasperini ma ci sta riflettendo, inevitabilmente. Perché la Nazionale sarebbe la chiusura del cerchio dopo quasi 40 anni di onoratissima carriera. Ha allenato ovunque, ha vinto la Premier più incredibile di sempre e a 73 anni potrebbe ritrovarsi CT della sua Italia. E dire che un anno fa, di questi tempi, pensava fosse tutto finito...