TMW Ranieri, riflessioni in corso per diventare CT fino al Mondiale: è la prima scelta di Gravina

Claudio Ranieri è la prima scelta della Federazione per succedere a Luciano Spalletti, commissario tecnico che quest'oggi - in conferenza stampa - ha annunciato che quella di domani sera contro la Moldova sarà la sua ultima partita alla guida della Nazionale. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si sta già muovendo per individuare il successore del manager di Certaldo e cerca un allenatore di carisma ed esperienza che possa condurre l'Italia fino alla prossima Coppa del Mondo.

Ranieri è molto allettato da questa opportunità e ora sta riflettendo seriamente sulla possibilità di tornare un'altra volta suoi suoi passi per sedersi nuovamente in panchina. Diventare commissario tecnico dell'Italia per scrivere l'ultimo grande capitolo della sua straordinaria carriera da allenatore. Nessun progetto a lungo termine, un contratto fino all'estate 2026. Fino alla prossima Coppa del Mondo.

Il grande ostacolo al momento è l'accordo con la famiglia Friedkin. Il tecnico di Testaccio archiviata la stagione in panchina è diventato consulente personale dei proprietari della Roma e per diventare CT deve disimpegnarsi da questo ruolo. Possibile, ma non scontato.

L'alternativa a Claudio Ranieri è l'attuale allenatore dell'Al-Nassr Stefano Pioli, tecnico che però è già da tempo in trattativa con la Fiorentina. L'idea della società gigliata è quella di riportarlo a Firenze con un progetto a lungo termine, un contratto triennale. E tre anni eventualmente Pioli li chiede anche alla FIGC. Ma oggi in Federazione si cerca un condottiero che possa traghettare l'Italia fino alla prossima Coppa del Mondo, non oltre. E anche per questo motivo quello di Claudio Ranieri è il nome giusto: si libererà dall'accordo coi Friedkin?