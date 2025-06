Ufficiale Parma, Chivu non è più il tecnico dei crociati: accordo per la risoluzione del contratto

vedi letture

Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Prima dell'ufficialità con il club nerazzurro mancava solo un passo, la risoluzione del contratto con il Parma che è arrivata pochi minuti. Di seguito il comunicato ufficiale del club Ducale:

Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.