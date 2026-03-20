TMW Italia, Vicario escluso dalla lista dei convocati per un problema fisico

Guglielmo Vicario assente dalla lista dei convocati per un problema fisico. Il portiere del Tottenham, a sorpresa assente dalla lista dei 28 diramata quest'oggi dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, ha alzato bandiera bianca a poche ore dalla missione Mondiale della nostra Nazionale. L'estremo difensore classe '96 svolgerà accertamenti nelle prossime ore col suo club e per questo motivo il CT ha preferito soprassedere richiamando Alex Meret. A questo giro sarà quindi Marco Carnesecchi il vice del capitano Gianluigi Donnarumma, poi Elia Caprile e per l'appunto il portiere del Napoli che in autunno aveva perso il posto causa infortunio.

ITALIA, ECCO I 28 CONVOCATI DEL CT GATTUSO

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

IL PROGRAMMA

Prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.