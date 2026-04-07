Inter, per Vicario pronto un contratto di 4 anni. Il Tottenham chiederà 17-20 milioni

L'Inter vuole riportare Guglielmo Vicario in Italia e sarebbe pronta a offrire un quadriennale da circa 3 milioni netti a stagione. Per convincere il Tottenham a cedere il portiere 29enne potrebbero essere necessari tra i 17-20 milioni di euro, fa sapere oggi l'Interista. E' l'italiano la scelta di Ausilio per la porta del futuro, con Sommer che lascerà il posto da titolare.

La stagione di Vicario con il Tottenham

In stagione con il Tottenham ha disputato 31 partite (2.790 minuti) con 50 gol subiti e 7 clean sheet. Ha effettuato 83 parate, mostrando riflessi pronti e buone prestazioni da shot-stopper nonostante una difesa non sempre impeccabile. In Champions League ha aggiunto 10 presenze (883 minuti), 11 gol subiti e ben 6 clean sheet, risultando uno dei portieri più solidi nella fase a gironi. Complessivamente tra club (inclusa la Supercoppa UEFA) ha collezionato circa 44 presenze, 65 gol subiti e 13 clean sheet in oltre 3.850 minuti.