TMW Vicario all'Inter? Il Tottenham chiede 25 milioni, il budget è parecchio inferiore

L'Inter ha un budget di 15 milioni per il portiere. I nerazzurri sono alla ricerca di un numero uno affidabile e che possa reggere il peso della maglia da titolare, con Sommer che va verso l'uscita dopo tre stagioni fra alti e bassi. Vicario è un profilo non semplice da raggiungere, perché gli Spurs vorrebbero fra i 25 e i 30 milioni, cifra troppo alta per quella che vorrebbe essere la scelta dei milanesi.

La stagione di Vicario consta di 31 partite in Premier League, accumulando 2.790 minuti tra i pali e subendo 50 gol I clean sheet sono stati 7, non pochissimi considerando la fase difensiva altalenante degli Spurs nel corso dell'anno. 83 le parate effettuate in campionato sono la cifra forse più eloquente. Paradossalmente meglio in Champions: 10 presenze, 883 minuti in campo, appena 11 reti al passivo e ben 6 clean sheet. Numeri che lo hanno collocato tra i portieri più affidabili dell'intera fase a gironi.

Sommando tutto il bilancio complessivo parla di circa 44 presenze, oltre 3.850 minuti giocati, 65 gol subiti e 13 clean sheet. Una stagione di sostanza, con luci e ombre distribuite in modo abbastanza prevedibile: maluccio quando la squadra ha faticato, meglio quando il contesto gliene ha dato la possibilità.