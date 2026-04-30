L'Inter punta Vicario, Martinez può partire: tre club interessati al portiere spagnolo

Le strategie dell’Inter per la prossima stagione passano anche dalla porta, con un nome che sta prendendo sempre più quota: Guglielmo Vicario. Il club nerazzurro avrebbe individuato nel portiere del Tottenham il profilo giusto su cui puntare per il futuro, avviando già i primi contatti con l’entourage del giocatore. L'Interista fa il punto della situazione.

Le sensazioni sono positive, anche perché l’estremo difensore avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Italia, attratto da un progetto ambizioso e competitivo. Reduce da una stagione non brillante in Premier League, Vicario è alla ricerca di rilancio e potrebbe farlo proprio in nerazzurro, dove gli verrebbe proposto un contratto quadriennale fino al 2030, con un ingaggio superiore a quello attuale.

Parallelamente, si va delineando anche il futuro di Josep Martinez. Il portiere spagnolo non sembra intenzionato ad accettare un ruolo da secondo e starebbe valutando diverse opportunità per trovare maggiore continuità. La sua priorità sarebbe restare in Serie A, ma non mancano richieste anche dalla Spagna.

In Italia, diversi club hanno già manifestato interesse: Venezia, Bologna e Fiorentina osservano con attenzione la situazione. L’Inter, intanto, prosegue nelle sue valutazioni, con l’idea di rinnovare il reparto e affidarsi a un profilo già pronto per palcoscenici importanti.