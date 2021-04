Izzo, parole da leader dopo il derby: "Lo spirito del vero Toro è quello visto contro la Juve"

"Volevamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi, peccato non aver vinto! Questo è lo spirito del vero Toro, adesso diamo continuità e su questa strada conquistiamo la salvezza!". Armando Izzo, difensore del Torino, ha commentato così sul proprio profilo Instagram la vittoria sfiorata nel Derby della Mole dai suoi granata contro la Juve. Parole da leader, in vista del rush finale che vede il Toro in piena lotta per non retrocedere.