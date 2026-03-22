Jacobelli: "Si contrappone l'amore di Gattuso l'azzurro all'ignavia del Sistema Calcio Italia"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato del prossimo impegno nel playoff Mondiale della Nazionale di Gattuso: "Qui non si discetta delle scelte che Gattuso farà - ha proseguito - della formazione e del modulo che ha in testa. Qui si parla dello straordinario orgoglio di Gattuso che ha accettato di guidare la Nazionale nella peggiore delle condizioni possibili e, solo per questo, merita il massimo del sostegno e della gratitudine. Qui si contrappone l’amore di Gattuso per la maglia azzurra all’ignavia del Sistema Calcio Italia, che non ha fatto niente per aiutare la maglia azzurra"

Jacobelli ha poi concluso con un'analisi di ciò che hanno fatto le istituzioni calcistiche italiane: "Del cervellotico calendario con la Supercoppa formula 4 concepita per raccattare denaro in Arabia prima di Natale, a 5 mila km da Roma e non in agosto, prima del campionato che naturalmente inizia sempre tardi, a detrimento della Nazionale?

Della logora formula Coppa Italia, quando basterebbe copiare la Fa Cup? Di Milan-Como in campo a 14 mila km da Milano, progetto prima sventolato e poi impietosamente fallito? Se uno nasce quadrato non può morire tondo, recita l’autobiografia di Gattuso. Il 26, a Bergamo, che gli azzurri siano quadrati e diano l’anima. Come lui".