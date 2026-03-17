Jankto shock: "Non mi stupisco ci siano calciatori ludopatici. In ritiro la metà gioca a poker"

Quello che sta facendo Jakub Jankto su TikTok in queste settimane ha sconvolto un po' tutti. L'ex calciatore del Cagliari infatti sta pubblicando una serie di video in cui utilizza parole blasfeme, insulta gli utenti e svela retroscena sul mondo del calcio. Uno di questi è a dir poco sorprendente e riguarda un tema molto delicato come quello del gioco d'azzardo: "Ciao c*****i. Oggi vi dico una storia, ritiro poker. Quando perdi 7-8 volte di fila ti mettono in ritiro perché pensano di essere intelligenti e risolvere tutto, ma non risolvono un c***o".

Che cosa accade in ritiro lo racconta lo stesso Jankto: "Il 30-40-50% dei giocatori va in una stanza a giocare a poker dopo cena, dalle 20 fino a mezzanotte. Poi c***o, non mi meraviglio se qualcuno viene ludopatico perché si gioca a poker 4-5 ore prima di una partita, di un allenamento... Le società che pensano di dare morale alla squadra mandando i calciatori in ritiro... Anzi, lo metti ancora di più nella m***a".

Il motivo è spiegato da Jankto: "Questo almeno per quanto riguarda i giocatori di poker. Come c***o vai in allenamento quando perdi 400, 600 o alcune volte anche 1.000 euro in un giorno. Tra se stessi...".