Jankto racconta la furiosa lite tra Ranieri e Keita Balde: "Pezzo di me**a, devi farmi giocare di più"
Tornano a far parlare di sé i racconti e i retroscena poco edulcorati dell'ex centrocampista Jakub Jankto. In particolar modo, il calciatore ceco ha raccontato un aneddoto che riguarda un duro scontro avvenuto ai tempi della Sampdoria tra Keita Balde e il tecnico Claudio Ranieri al termine di una partita contro il Crotone dell'aprile del 2021.
Jankto ha raccontato come una volta arrivato in spogliatoio per festeggiare con il resto dei compagni la vittoria di misura raccolta in trasferta, vide l'attaccante senegalese inveire contro il proprio allenatore. "Pezzo di me**a, devo giocare maggiormente. Mi devi far giocare di più", le parole che il classe '95 avrebbe rivolto al tecnico testaccino.
Jankto ha poi raccontato di come il calciatore invitò addirittura Ranieri a seguirlo fuori dallo spogliatoio prima che gli animi si calmassero e che intervenissero anche il resto dei compagni di squadra a riportare la tranquillità, a partire da Lorenzo Tonelli.