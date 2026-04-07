Cagliari contro la Cremonese da dentro o fuori, il pensiero di Jankto
Jakub Jankto continua la sua interazione social con alcuni racconti legati al suo passato da calciatore e con opinioni riguardanti l'attualità. In risposta ad un tifoso che gli chiedeva delle chance salvezza del Cagliari, l’ex centrocampista rossoblù ha mostrato un certo ottimismo per le sorti della sua ex squadra. Di seguito le sue parole, sintetizzate da TuttoCagliari.net:
"Il Cagliari si salva? Contro la Cremonese si decide la stagione, speriamo. Però io credo che si salverà. Forza Casteddu!"
Quando Jankto ha giocato nel Cagliari:
Il 15 luglio 2023 viene ufficializzato il suo passaggio al Cagliari, dove ritrova Claudio Ranieri come allenatore, firmando un contratto biennale con opzione per un'altra stagione in favore del club sardo. Esordisce il 21 agosto nel secondo tempo della partita in casa del Torino, subentrando a Gaetano Oristanio.
Nato il 19 gennaio 1996 a Praga, è stato il primo giocatore della Serie A (e di una nazionale maggiore maschile) a dichiarare la propria omosessualità (il 13 febbraio 2023). In Italia ha vestito le maglie di Udinese, Sampdoria e Cagliari.