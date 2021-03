Juve, 11 partite per il futuro: chi è sicuro di rimanere e chi rischia il posto

Non è il tempo dei processi, ma poco ci manca. In casa Juventus, dopo la disfatta casalinga contro il Benevento, si apre come minimo quello delle riflessioni. Anche sulla squadra del futuro. Con Cristiano Ronaldo, a meno che clamorosamente la Signora non fallisca la qualificazione alla prossima Champions League. E con quali altri giocatori? Tuttosport divide la rosa bianconera tra chi rimarrà comunque e chi invece sarà chiamato a dimostrare nelle proprie uscite il proprio valore.

Chiesa e De Ligt guidano i sicuri. Si riparte da loro, assieme a Kulusevski, McKennie, Danilo, Arthur e Bonucci. Secondo il quotidiano torinese, sono gli unici sicuri di restare in bianconero. In bilico tutti gli altri: Morata (per il quale sarà rinnovato il prestito, Dybala nel caso non rinnovi, ma anche Szczesny, Ramsey, Bentancur, Rabiot e Demiral.