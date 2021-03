Senza Champions CR7 può salutare la Juve. Tuttosport: "Il futuro in 11 partite"

"Il futuro in 11 partite", titola Tuttosport sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe salutare in anticipo. Dubbio che diventa certezza se la Juventus non si dovesse qualificare alla prossima Champions. Nel mercato può succedere di tutto e sbollita la delusione per l'eliminazione ieri Cristiano è apparso sereno e voglioso di riprovarci. La convinzione che CR7 onorerà il suo contratto con la Juventus è forte in tutti gli ambienti bianconeri, ma United, Real Madrid e PSG qualche pensierino iniziano a farlo. Il finale di stagione sarà decisivo.