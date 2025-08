TMW Juve, accelerata dell'Olympique Marsiglia per Weah: parti ormai vicinissime a un accordo

Accelerata dell'Olympique Marsiglia per Timothy Weah. Secondo quanto raccolto da TMW, le parti sono ormai vicinissime a un accordo per il trasferimento del laterale americano dalla Juventus all'OM di mister De Zerbi. Dopo aver rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest, il calciatore classe 2000 ha da subito indicato i biancocelesti di Ligue 1 come la sua priorità.

Le ultime parole di Damien Comolli su Weah

"Vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché, se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata. La proposta del Marsiglia per Weah non è adeguata, ho parlato con il giocatore invitandolo a prendere in considerazione anche altre offerte".