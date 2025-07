Weah, ore decisive dopo lo scontro fra l'agente e la Juventus: lui spinge per l'OM

L'agente di Timothy Weah - Badou Sambague - ieri a TuttoMercatoWeb.com non le ha mandate a dire alla Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport lo stesso procuratore è atterrato nei giorni scorsi a Torino e avrà un meeting con la società per capire le intenzioni della dirigenza, oltre ad esporre il proprio punto di vista.

Attualmente intorno al giocatore c'è una fase di stallo, nonché conflittuale: l'idea dell'americano sarebbe quella di scegliere la prossima destinazione, con un accordo già trovato con l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dai francesi la proposta giunta era per un prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri volevano un obbligo intorno ai 15 milioni di cifra complessiva.

Le prossime ore saranno quindi fondamentali, in un senso o nell’altro: Weah vuole lasciare Torino per unirsi al Marsiglia. La Juventus d'altra parte alza il prezzo e per ora non c'è un accordo. E per sostituirlo? I bianconeri stanno ancora osservando Nahuel Molina, di proprietà dell’Atletico Madrid: l'argentino è valutato intorno ai 25 milioni da parte dei Colchoneros. Anche per questo i bianconeri stanno tirando un po' sul prezzo di Weah, così da finanziare anche il suo eventuale sostituto, che ha una valutazione simile.