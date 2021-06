Juve, Allegri vuole uno "alla Casemiro": Locatelli prima scelta, Pogba è il sogno

Tra sogni e realtà, si muove il mercato della Juventus. Tuttosport fa il punto sul centrocampo, dove il sogno di Massimiliano Allegri sarebbe un giocatore “alla Casemiro”. Impossibile ovviamente arrivare al giocatore del Real Madrid, il primo obiettivo diventa così Manuel Locatelli. Da capire la formula dell’affare: il Sassuolo un anno fa si dichiarò irremovibile rispetto a soluzioni “creative” (alla Chiesa, per capirsi), oggi il valore dell’ex milanista è salito a 40 milioni e l’Europeo rappresenterà una discreta vetrina. Tra le soluzioni alternative, ancora più complicata quella che porta a Jorginho, mentre il bis di Miralem Pjanic, in prestito perché è questa la formula che può mettere d’accordo Juve e Barça, potrebbe diventare una possibilità concreta. Al capitolo sogni, ecco Paul Pogba: come nel caso di Pjanic, il rapporto con Allegri è ottimo. Per il quotidiano, non non è un sogno impossibile: il contratto col Manchester United scade nel 2022, il costo è alto ma se ci fosse uno spiraglio, magari con la cessione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora ci penserebbe.