Juventus, Locatelli: "Dispiace uscire così, ma orgogliosi del cammino fatto"

Amarezza e voglia di ripartire. Ecco i concetti chiave in casa Juventus, dopo l’eliminazione dal Mondiale per club maturata nella sconfitta di Miami con il Real Madrid.

A esprimerli, ci ha pensato anche il capitano bianconero Manuel Locatelli: "Dispiace uscire così, ma siamo consapevoli di aver dato tutto. Orgogliosi del gruppo, del cammino che stiamo facendo, e di ciò che vogliamo diventare. Grazie a chi è stato con noi, sempre”.

Adesso i giocatori della Juventus, che rientreranno dagli Stati Uniti nelle prossime ore, godranno come i colleghi dell’Inter di un periodo di ferie. La ripresa è prevista a fine luglio - data non ancora fissata - alla Continassa, per poi trasferirsi in Germania, a Herzogenaurach, nel quartiere generale dell’Adidas dove i bianconeri rimarranno dal 2 al 9 agosto. Il 10 la prima amichevole di lusso a Dortmund con il Borussia.