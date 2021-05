Juve, anche Mihajlovic in lizza per il post Pirlo: contatto nelle scorse settimane

Confermato ufficialmente dalla Juventus, Andrea Pirlo difficilmente sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione. Parte così il toto-nomi, con Allegri e Zidane come grandi favoriti. Non gli unici in lizza, però. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane vi sarebbe stato un contatto con Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna è stimato da tempo dalla dirigenza bianconera e già in passato è stato molto vicino all’approdo a Torino. Tra gli altri candidati in lizza, Simone Inzaghi (se non rinnoverà con la Lazio) e Gennaro Gattuso (molto vicino però alla Fiorentina).