Juve, Pirlo confermato ma l'addio a giugno è scontato: Allegri e Zidane favoriti

“Pirlo rimane certamente”. Così ieri Pavel Nedved ha confermato Andrea Pirlo come allenatore della Juventus. L’addio a fine stagione, scrive La Gazzetta dello Sport, è già scritto: per la rosea, i nomi in corsa sono fondamentalmente due. Quelli di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Legati a doppio filo dalla questione Real Madrid: il francese non l’allenerà nella prossima stagione, il livornese potrebbe rientrare nei piani di Florentino Perez. E poi da quello che la Juve metterà sul piatto: Allegri è andato via due anni fa dopo divergenze sul progetto tecnico e sul ricambio generazionale. Tornerebbe, ma a certe condizioni. Per quanto riguarda Zizou, le incognite (al netto della panchina della Francia), riguardano la possibile volontà di un anno sabbatico e l’ipotesi che la Juve debba giocare l’Europa League la prossima stagione.