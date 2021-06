Juve, Bentancur perno della prossima stagione: piace ad Allegri e cessione sarebbe sconveniente

Rodrigo Bentancur sarà uno dei protagonisti dell’Uruguay nella Copa America che prenderà il via il prossimo 13 giugno. Il centrocampista classe 1997 è uno dei pilastri di Oscar Washington Tabarez che, in tempi non sospetti, gli ha affidato la cerniera mediana della celeste, nonostante la giovane età, puntando con forza sulle caratteristiche del centrocampista della Juventus. Centrocampista che, salvo decisioni al momento inaspettate, resterà ancora a Torino forte, anche, di un contratto fino al 2024 da 2,5 milioni a stagione. Due i motivi principali: la stima di Allegri ma anche una cessione che per le casse bianconere risulterebbe sconveniente.

LA STIMA DI ALLEGRI - Bentancur piace al nuovo allenatore della Juventus che ne apprezza le capacità e intravede possibili miglioramenti sia nella gestione del pallone che nell’occupare il campo. Non davanti alla difesa però, come ha raccontato qualche mese fa ai microfoni di Sky: “Bentancur non può giocare davanti alla difesa, può fare una partita o due lì, non di più. Con me ha giocato tante partite in quella posizione, ma ne faceva una lì e dieci da mezzala perché è uno che stoppa e poi si gira”. Al tecnico livornese piace e con lui lavorerebbe molto volentieri anche la prossima stagione dopo averlo fatto già in passato.

CESSIONE SCONVENIENTE - E poi il mercato, che deciderà molto di quella che sarà la composizione della rosa bianconera. In base alle offerte che arriveranno si valuteranno le cessioni e per l’uruguaiano più di qualche sondaggio è arrivato. Difficile però che la Juve possa privarsene, una sua cessione sarebbe sconveniente per via di un vecchio accordo ancora in vigore. Quando nell’aprile del 2017 Madama acquistava Bentancur, nell’accordo iniziale, oltre ai 9,5 milioni versati, era fissata una percentuale (50%) della futura rivendita. Molto alta e che, in larga parte, è ancora in vigore: nel caso in cui i bianconeri dovessero cedere infatti il classe 1997, il 40% della cifra andrebbe destinata al Boca Juniors. Per questo motivo una cessione di Bentancur risulterebbe estremamente sconveniente e appare, a oggi, una situazione lontana.