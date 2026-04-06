Juve, Bremer: "Dovevamo chiuderla. Di Gregorio? Complimenti, ha vissuto momenti difficili"

Gleison Bremer, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa: "Il calo che abbiamo avuto non è un discorso mentale, dovevamo fare il terzo o il quarto gol nel primo tempo. Anche nel secondo siamo partiti bene, bisogna fare i complimenti a Di Gregorio, che ha vissuto momenti difficili, è entrato e ha parato il rigore. Questo è importante per i punti, per il gruppo, sono partite sempre decisive".

Nelle prossime tre partite vi giocherete tanto.

"Sì, sono tre gare importanti, ma pensiamo alla prossima. A Bergamo non sarà facile, ora siamo alla fine della stagione, è difficile, ma cercheremo di chiuderla nel migliore dei modi".