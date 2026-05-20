TMW Bremer il grande indiziato per fare cassa in casa Juventus. Ma non ha offerte (per ora)

Gleison Bremer può andare via in estate? La domanda si pone nel momento in cui la Juventus deve fare diverse cessioni prima della fine di giugno, per avere un bilancio discreto e non costringere Exor a ricapitalizzare, come già fatto un anno fa quando Weah e Mbangula decisero di rifiutare le proprie destinazioni.

In questo momento i bianconeri non si sono mossi per il rinnovo. Perché se da una parte è evidente il cambio di rendimento quando c'è in campo il brasiliano e quando manca, dall'altro lato 54 milioni di euro per un difensore - pur fortissimo - che va verso i trent'anni potrebbero essere considerati una buona cifra da accettare. Ha un contratto fino al 2029 e non c'è la necessità di togliere quella clausola, perché avrebbe un costo e guadagna già 6 milioni di euro, dunque servirebbe un'offerta superiore.

Dunque se dovesse arrivare una proposta dalla Premier - come stava arrivando dal Liverpool nell'estate del 2024, quando Giuntoli decise di toglierla per quell'anno con il rinnovo - ecco che potrebbe essere accettata. Forse anche inferiore alla clausola, ma questo non è ancora dato sapere. Però è uno dei pochi ad avere un mercato a determinate cifre che permetterebbero di evitare una ricapitalizzazione.