Juve, c’è anche la conferma di Morata: il prossimo anno ancora in bianconero

vedi letture

Questa sera la Spagna di Alvaro Morata fare il suo esordio a Euro2020 nel match in programma alle 21 in quel di Siviglia contro la Svezia di un altro bianconero come Dejan Kulusevski che sarà però assente perché ancora positivo al Coronavirus. Il centravanti classe 1992 guiderà l’attacco iberico nella manifestazione continentale così come, assieme agli altri componenti del reparto, farà parte del pacchetto offensivo della Juventus della prossima stagione.

CONFERMA DIRETTA - Un paio di settimane vi avevamo raccontato della scelta effettuata dai nuovi vertici bianconeri e dal neo allenatore Massimilano Allegri: Alvaro Morata farà parte dell’attacco della Juventus anche per la prossima annata. Direttamente dal ritiro della propria Nazionale, Alvaro Morata ha sostanzialmente annunciato quello che sarà il suo prossimo futuro: “Questa settimana mi ha chiamato la Juventus, ho parlato con il direttore sportivo (Federico Cherubini n.d.r.). Fino a quando tutto non sarà ufficiale non posso dire nulla. Cosa è cambiato con l’arrivo di Allegri? In realtà è tutto come prima. Veniamo da un'annata particolare, dopo dieci anni non eravamo abituati a vivere una stagione così. Speriamo che la prossima sia migliore. Ci sono mancati molto i nostri tifosi, lo stadio della Juve è lo stadio della Juve, per chi viene per giocarci con i tifosi è tutta un’altra cosa”. Un colloquio fra Cherubini e Morata in cui il nuovo responsabile del management sportivo bianconero ha confortato l’attaccante raccontandogli, sostanzialmente, quello che sarà il suo futuro. Ancora Torino, ancora Juventus, ancora in prestito. Madama eserciterà l’opzione pattuita nella scorsa sessione estiva e, dopo il primo anno di prestito, ne metterà in atto un altro pagando 10 milioni di euro all’Atletico Madrid e rinviando così i discorsi sull’acquisto a titolo definitivo all’estate del 2022. Morata sarà ancora il numero 9 della Vecchia Signora.