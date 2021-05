tmw Juve, rotti gli indugi: Morata resta in bianconero. Il prestito verrà rinnovato

Álvaro Morata resta alla Juventus, almeno per un’altra stagione. Era nell’aria la volontà bianconera di confermare lo spagnolo all’ombra della Mole e la decisione è stata presa anche dopo il confronto con quello che sarà il nuovo, vecchio, allenatore Allegri. La Vecchia Signora ha deciso di rinnovare il prestito dell’attaccante classe 1992 dall’Atletico Madrid, club al quale ha comunicato la propria decisione e tentato di ottenere uno sconto sulla cifra: missione fallita, i colchoneros otterranno tutti e 10 i milioni pattuiti lo scorso settembre. Ancora in prestito per un altro anno dunque è discorsi sul possibile acquisto del cartellino rinviati all’estate del 2022. I 20 gol e 12 assist in 44 presenze, oltre che, come detto, la stima del tecnico livornese, sono valsi quindi la conferma del numero 9 iberico nel capoluogo piemontese. La Juve sistema così il primo tassello del reparto offensivo della stagione 2021/2022, in attesa di comprendere le sorti di Dybala e, soprattutto, Ronaldo. Alla Continassa si punta forte su Morata.