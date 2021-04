Juve, Chiesa, Danilo e Demiral: le condizioni fisiche a pochi giorni dall’Udinese

Cinque partite in campionato più la finale di Coppa Italia: sei gare da affrontare nel migliore dei modi, col massimo della concentrazione. Nonostante tutte le difficoltà di questa stagione, la Juventus resta padrona del proprio destino nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Mai come in queste ultime settimane di stagione, a prescindere da quello che sarà il futuro dei diretti interessati, dal presidente all’allenatore passando per la dirigenza e per i tanti giocatori in bilico, tocca stringersi e chiudersi a riccio estraniandosi da tutte le voci che pervadono l’ambiente. “Vincere è l’unica cosa che conta”, recita il motto della Vecchia Signora: esattamente ciò che serve a Madama a partire dalla trasferta di domenica in quel di Udine dove Pirlo si appresta a ritrovare anche gli ultimi individui rimasti indietro per via di qualche acciacco.

CHIESA DALLA PANCHINA - Federico Chiesa è la scintilla che ha animato la Juve per tutta la stagione assieme agli assist di Cuadrado e ai gol di Ronaldo. E in un momento cruciale come questo diventa indispensabile la presenza dell’esterno ex Fiorentina che ha saltato le ultime due uscite della squadra di Pirlo. A Bergamo l’ultima apparizione del figlio d’arte fermatosi poi per una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra. Le sensazioni sono positive quantomeno per riaggregare al gruppo dei convocati il numero 22 capace di garantire 13 gol e 11 assist nelle 41 presenze stagionali. Una certezza dal punto di vista tecnico e caratteriale che tanto farebbe comodo alla Juventus. E Pirlo può sorridere: con l’Udinese Chiesa sarà nuovamente a disposizione.

OK DANILO - Anche il tuttofare brasiliano si appresta a tornare arruolabile dopo essere stato colpito prima da un fastidio al dito del piede nella gara contro l’Atalanta e poi agli adduttori nella trasferta di Firenze. Problematiche verso il rientro con l’esterno ex Manchester City, uno dei leader del gruppo, pronto a guadagnarsi nuovamente un posto sul rettangolo verde per guidare i compagni in questo momento particolarmente difficoltoso.

DEMIRAL PIÙ INDIETRO - Un po’ più indietro invece Merih Demiral fermatosi prima della gara infrasettimanale con il Parma per un affaticamento muscolare. Il turco andrà al massimo in panchina alla Dacia Arena: nessuno in casa Juve ha intenzione di forzare la mano considerata le buone condizioni degli altri difensori centrali in rosa che, anche dal punto di vista gerarchico, partono davanti all’ex Sassuolo.