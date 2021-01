Juve, Cuadrado e Alex Sandro puntano l'Inter. Fra domani e venerdì i tamponi decisivi

Oltre al lavoro per recuperare gli infortunati, molti club sono alle prese con i calciatori che risultano positivi al Covid-19. La Juventus non fa eccezione e con il derby d'Italia contro l'Inter alle porte questo aspetto assume ancor più rilevanza. Soprattutto se i giocatori in questione sono elementi del calibro di di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Entrambi, come scrive Tuttosport, hanno nel mirino il big match di San Siro per tornare a disposizione di Andrea Pirlo ma molto dipenderà dell'esito tamponi in calendario fra domani e venerdì.

Occorrerà invece attendere la prossima settimana per capire se e quando tornerà in gruppo l'altro positivo della truppa bianconera Matthijs De Ligt.