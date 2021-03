Juve, dai ritorni romantici agli USA. Quale futuro per CR7? E chi pagherà 60 milioni per lui?

Non c’è solo il Paris Saint-Germain su Cristiano Ronaldo qualora il portoghese dovesse decidere di porre fine alla sua avventura in bianconero anticipatamente sulla scadenza del contratto fissata nel 2022. Il numero 7 bianconero da tempo è nei pensieri del Manchester United che lo vorrebbe riportare in quell’Old Trafford dove si mise in mostra ed esplose prima di trasferirsi in Spagna. Un tentativo fu fatto già la scorsa estate e fra qualche mese potrebbe esserci un nuovo assalto come riferisce l’edizione online di Mundo Deportivo. Il quotidiano iberico, citando fonti inglesi, spiega che anche il Real Madrid potrebbe farci un pensierino anche se al momento il presidente Florentino Perez è più orientato su profili giovani come quelli di Kilyan Mbappè e Erling Haaland. Potrebbe poi entrare in campo l’opzione esotica con l’Inter Miami pronto a piazzare un colpo che potrebbe cambiare il volto della MLS nordamericana.

Due i problemi principali per la corsa al 5 volte Pallone d’Oro: l’ingaggio, che attualmente si aggira intorno ai 31 milioni annui, e il costo del cartellino. La Juventus infatti per far partire anticipatamente il portoghese vorrebbe una cifra attorno ai 60 milioni di euro, non poco per un calciatore che ha compiuto 36 anni e non può garantire ancora tantissime stagioni ai massimi livelli a cui ci ha abituato.