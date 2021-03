Non solo Messi. Il PSG pronto all'assalto per CR7 in estate. Ma dipende tutto da Mbappe

Potrebbe esserci il Paris Saint-Germain nel futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce Le Parisien infatti il club transalpino starebbe sfogliando la margherita dei possibili rinforzi offensivi soprattutto qualora Kylian Mbappè dovesse decidere di salutare a fine stagione. Oltre a Leo Messi, già seguito la scorsa estate, il club avrebbe messo nel mirino anche il suo grande rivale che a fine stagione potrebbe salutare la Juventus dove non è riuscito a vincere la Champions League.

I contatti fra Jorge Mendes, agente di CR7, e Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, sarebbero sempre costanti con il portoghese, scontento della sua avventura in bianconero, che potrebbe scegliere il club della capitale francese come ultima tappa in Europa per provare a vincere l’ennesima Champions League prima di chiudere la carriera lontano dal Vecchio Continente, in campionati più esotici.

Tutto ovviamente dipenderà da Mbappè: se il francese deciderà di legarsi al club più strettamente – il contratto è in scadenza nel 2022 – allora tutti i discorsi su Ronaldo e Messi sarebbero molto difficili da portare avanti per una questione economica, ma in caso contrario il PSG andrebbe dritto su uno dei due giocatori più forti al mondo per impreziosire la rosa nella prossima stagione.