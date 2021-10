Juve, Danilo: "Quando cambi serve tempo. Guardiola al City prese 20 punti da Conte"

vedi letture

La Juventus non ha un problema di autostima. A dirlo è Danilo, difensore brasiliano ormai tra i leader della squadra bianconera: "Quando si cambia, non sempre le cose vanno subito come si vuole - spiega a la Repubblica - per esempio Guardiola, al suo primo anno al Manchester City, prese venti punti da Conte e dal suo Chelsea. Ci vuole pazienza, serve tempo per far entrare le idee nella testa dei calciatori".

Un passaggio su Guardiola è poi particolarmente interesse. L'ex City, nell'intervista che potete leggere sul quotidiano, spiega come il tecnico spagnolo sia stato fondamentale per la sua crescita e per fargli scattare qualcosa a livello di carriera, nonostante nel periodo di convivenza non abbia giocato tanto per via di un infortunio. E anche di un rapporto difficile da costruire con Pep: "Non si rilassa mai - dice Danilo - penso che anche a casa posizioni moglie e divano come se fossero dei giocatori in campo".