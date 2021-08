Juve, Demiral sempre più vicino all'Atalanta: prestito oneroso e diritto fissato a 28 milioni

Merih Demiral è sempre più vicino al trasferimento all'Atalanta. Questa mattina il turco non è sceso in campo con il resto del gruppo e nelle prossime ore passerà alla Dea in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. L'operazione, se i nerazzurri lo acquisteranno a titolo definitivo, sarà chiusa per una cifra superiore ai 30 milioni.