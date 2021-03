Juve, è giusto continuare su Pirlo? Per i lettori di TMW serve cambiare: adesso o a giugno

Il futuro di Andrea Pirlo divide le opinioni dei lettori. Cosa dovrebbe fare la Juventus, puntare sul tecnico o cambiare? È questa la domanda che vi abbiamo posto nell’ultimo sondaggio TMW. Un terzo dei 2007 votanti (per la precisione il 31,49 per cento) ritiene che la società bianconera debba dare fiducia all’allenatore bresciano e alla linea sposata in estate. Ciò significa, però, che i restanti due terzi ritengano che sia il caso di cambiare: per il 36,57 per cento la Juve dovrebbe addirittura svoltare sin da subito, mentre per il 31,94 per cento dei votanti è a fine stagione che il club di Agnelli deve invertire la rotta.

Risultati sondaggio (voti totali 2007)

Sì, la società deve avere fiducia nella scelta fatta in estate 31,49 %

Adesso sì, ma a fine stagione bisogna puntare su un big 31,94 %

No, serve dare una svolta subito 36,57 %