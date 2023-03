Juve e Milan su Zaniolo? L'ostacolo è il prezzo: il Galatasaray vuole 35 milioni

Nonostante sia sbarcato in Turchia a gennaio, potrebbe chiudersi dopo pochi mesi l'avventura al Galatasaray di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'ex Roma piace alla Juventus e anche al Milan, soprattutto se in estate dovesse esserci l'addio di Brahim Diaz (fine prestito dal Real Madrid, è nel mirino dell'Arsenal). C'è però un ostacolo non indifferenze per Zaniolo, vale a dire la clausola rescissoria da 35 milioni di euro che va pagata ai turchi per liberare l'attaccante esterno italiano.