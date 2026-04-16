Juve e Premier su Hjulmand, l'agente: "Troveremo una soluzione. Allo Sporting è felice"

"Vuole venire in Inghilterra? Non posso dirlo, davvero". Ha risposto così, con sorriso a seguire, il procuratore Ivan Marko Benes che si occupa degli interessi di Morten Hjulmand: attualmente il centrocampista danese, nonché ex Lecce, ha un contratto che lo lega allo Sporting Lisbona fino all'estate del 2028. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emersi diversi rumor riguardo una possibile partenza al termine del campionato (Liga Portugal), magari a cavallo o al termine dei Mondiali quest'estate. Con tanto di accostamenti alla Juventus, tra gli altri club potenzialmente interessati.

Al termine di Arsenal-Sporting, intercettato dai microfoni di CMTV, l'agente del giocatore di 26 anni ha risposto ad alcune domande in ottica mercato. Come il prezzo del cartellino di Hjulmand, sul quale tuttavia non si è scomposto: "Devi chiedere allo Sporting di questo", sempre con bocca cucita e senza sbottonarsi. "Non posso parlare di alcun accordo. Morten è nelle mani dello Sporting, sono brave persone, perciò sono sicuro che a un certo punto troveremo una soluzione".

Secondo quanto riferito di recente dai media portoghesi, tuttavia, l'ex Lecce all'interno del contratto con lo Sporting ha una clausola rescissoria da 80 milioni. Eppure il procuratore Benes è rimasto sulle sue: "Non posso dire niente di questo. Se vuole lasciare lo Sporting quest'estate? Non ne voglio parlare, davvero". Tuttavia, in merito alla sua permanenza a Lisbona, ha dichiarato: "Penso che chi conosce Hjulmand sappia che ama il club, la città, il Portogallo. Quindi è tutto fantastico per lui". Entrando nel merito di eventuali offerte ricevute, ha concluso: "Non voglio commentare questo o di altre speculazioni sul suo futuro. Tutto quello che voglio dire è che è felice qui".