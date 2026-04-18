Juve, occhio al Manchester City: contatti con lo Sporting per Hjulmand e jolly da giocarsi

L'addio di Morten Hjulmand allo Sporting nella prossima finestra di mercato estiva non è cosa certa, sebbene il futuro rimanga enigmatico. Il centrocampista danese è stato protagonista nel match di Champions League contro l'Arsenal che tuttavia ha visto l'uscita di scena dei leoes ai quarti di finale. All'incontro era presente il suo agente, Ivan Marko Benes, con cui ha scambiato qualche parola al termine del match.

Ma qual è la situazione? Hjulmand ha un contratto con lo Sporting valido fino all'estate del 2028, tuttavia con clausola rescissoria presente da 80 milioni. Secondo quanto riferito da A BOLA, noto quotidiano portoghese, ci sarebbe l'interesse del Manchester City: nelle ultime settimane sarebbe montato e il club inglese starebbe accelerando per assicurarsi l'ex Lecce nella prossima finestra di mercato. Dei contatti tra i citizens e la dirigenza portoghese sarebbero già andati in scena.

Una mossa chiara quella del City, intenzionato ad anticipare la folta concorrenza che include Juventus e Manchester United. Un ultimo fattore potrebbe risultare decisivo, visto che l'attuale direttore sportivo del club inglese è stato diesse dello Sporting Lisbona fino alla scorsa estate. Al termine di Arsenal-Sporting, intercettato dai microfoni di CMTV, l'agente del centrocampista ex Lecce ha risposto ad alcune domande in ottica mercato. Come il prezzo del cartellino di Hjulmand, sul quale tuttavia non si è scomposto: "Devi chiedere allo Sporting di questo", sempre con bocca cucita e senza sbottonarsi. Ma nei prossimi giorni il futuro del giocatore di 26 anni potrebbe chiarirsi: "Non posso parlare di alcun accordo. Morten è nelle mani dello Sporting, sono brave persone, perciò sono sicuro che a un certo punto troveremo una soluzione".