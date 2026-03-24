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Juve, Elkann: "Ricavi aumentati del 34%. Proseguiamo il percorso verso la sostenibilità"

Juve, Elkann: "Ricavi aumentati del 34%. Proseguiamo il percorso verso la sostenibilità"TUTTO mercato WEB
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:24Serie A
Gaetano Mocciaro

John Elkann ha parlato dei risultati finanziari della Juventus nella sua lettera agli azionisti EXOR. Evidenziando significativi miglioramenti. Di seguito un esatratto:

"Fuori dal campo, i risultati finanziari sono migliorati significativamente. Nel 2025, i ricavi della Juventus sono aumentati del 34% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 530 milioni di euro, principalmente grazie al ritorno della prima squadra in UEFA Champions League. Di conseguenza, la perdita del club si è ridotta del 71% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 58 milioni di euro, e la società ha proseguito il suo percorso verso la sostenibilità finanziaria. Nel corso dell'anno, il club ha inoltre rinnovato la partnership con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore complessivo di 408 milioni di euro e ha esteso l'accordo di sponsorizzazione frontale con Jeep fino a giugno 2028 per 69 milioni di euro".

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