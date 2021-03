Juve fuori dalla Champions con CR7. Quando Agnelli disse: "Ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi"

La Juventus saluta la Champions League e sul banco degli imputati finisce Cristiano Ronaldo. Un contrappasso, se si considera che il fuoriclasse portoghese è arrivato in bianconero anche e soprattutto con l’obiettivo di regalare un salto di qualità in Europa. E rilette oggi, le dichiarazioni di tre anni fa fanno pensare che quelli obiettivi, che la Juve si era prefissata, non sono stati raggiunti. Assente alla presentazione di CR7 (guidata da Fabio Paratici), Andrea Agnelli commentò invece il colpo del secolo qualche tempo dopo, nell’assemblea degli azionisti di ottobre: “Sapere che il giocatore più forte al mondo sceglie la Juventus è un motivo di grandissimo orgoglio. Io ho sempre sostenuto che la differenza, in un gioco di squadra, la fa la squadra. Ma avere i migliori professionisti in ogni ruolo aiuta a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Avere Cristiano aiuterà a raggiungere gli obiettivi prefissati, con la consapevolezza che questo è uno sport”. Appunto.